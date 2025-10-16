تراجع في بنكين.. سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية في 10 بنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة تتراوح بين قرش، و6 قروش، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 16-10-2025، بينما ارتفع في بنكي قناة السويس والبركة، فيما استقر في 6 بنوك مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

سعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.58 جنيهًا للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.63 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.