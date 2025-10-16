تراجع في بنكين.. سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية في 10 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة تتراوح بين قرش، و6 قروش، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 16-10-2025، بينما ارتفع في بنكي قناة السويس والبركة، فيما استقر في 6 بنوك مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
سعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.58 جنيهًا للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.63 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.