تراجع في بنكين.. سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية في 10 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

09:46 ص 16/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة تتراوح بين قرش، و6 قروش، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 16-10-2025، بينما ارتفع في بنكي قناة السويس والبركة، فيما استقر في 6 بنوك مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

سعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.58 جنيهًا للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.63 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

