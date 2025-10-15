انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكى خلال تعاملات اليوم
كتب : أمنية عاصم
سعر الريال السعودي
انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي القاهرة والتجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.69 جنيه للشراء ، و12.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.