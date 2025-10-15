ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس بقيمة قرشين في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، بينما استقر في 8 بنوك، فيما انخفض في بنك كريدي أجريكول بقيمة قرش مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقًا لأسعار الصرف المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.64 جنيهًا للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع.