سعر الدولار يواصل الهبوط اليوم بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : مصراوي

03:39 م 13/10/2025

سعر الدولار

كتب- أحمد الخطيب:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 17 و24 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، بينما ارتفع في بنكين، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.58 جنيهًا للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.88 جنيه للشراء بزيادة 34 قرشًا، بتراجع قرش، و47.98 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.

