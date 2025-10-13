إعلان

قبول قيد أسهم " بيزنس كوميونتي القابضة" في نظام الحفظ المركزي

كتب : منال المصري

01:11 م 13/10/2025

شركة مصر للمقاصة

أعلنت شركة بيزنس كوميونتي القابضة عن قبول قيد أسهمها في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، وفق بيان لها اليوم.

بيزنس كوميونتي هي شركة متخصصة في الاستشارات المالية للشركات حيث تقدم تحليل وحلول لمشكلات الشركات وإعادة الهيكلة وتوفير الاحتياجات المالية (قروض/ مستثمرين).

كانت بيزنس كوميونتي أطلقت خلال العام الحالي منصة Fund Hub التي تتيح للبنوك والشركات والصناديق الوصول إلى شرائح جديدة وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى فرص تمويلية واستثمارية فعلية، وخلق بيئة داعمة لتحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية، بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

شركة بيزنس كوميونتي القابضة شركة مصر للمقاصة

فيديو قد يعجبك:



أخبار

