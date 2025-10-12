إعلان

بعد تراجع الجنيه.. حصيلة تعاملات "الإنتربنك" تضاعف وتتخطى 400 مليون دولار اليوم

كتب : منال المصري

05:51 م 12/10/2025

تعاملات الإنتربنك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تضاعفت حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار عبر "الإنتربنك" خلال اليوم الأحد لتتخطى نحو 400 مليون دولار وسط بيع جزئي للأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية، بحسب ما قاله مصرفيون.

أدى ذلك إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنحو 59 قرشا خلال منتصف التعاملات اليوم بسبب المخاوف من تصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وفي نفس التعاملات قلل الجنيه من خسائره وعاد للارتفاع مجددا ليعود سعر الشراء والبيع تحت الـ 48 جنيها لكل دولار.

بلغ حجم تعاملات الإنتربنك في الأيام الاعتيادية الأسبوع الماضي بين 150 و200 مليون دولار.

الإنتربنك سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي، بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الإنتربنك انخفاض الجنيه مقابل الدولار الحرب التجارية بين الصين وأمريكا البنوك المصرية البنك المركزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟