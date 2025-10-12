تضاعفت حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار عبر "الإنتربنك" خلال اليوم الأحد لتتخطى نحو 400 مليون دولار وسط بيع جزئي للأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية، بحسب ما قاله مصرفيون.

أدى ذلك إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنحو 59 قرشا خلال منتصف التعاملات اليوم بسبب المخاوف من تصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وفي نفس التعاملات قلل الجنيه من خسائره وعاد للارتفاع مجددا ليعود سعر الشراء والبيع تحت الـ 48 جنيها لكل دولار.

بلغ حجم تعاملات الإنتربنك في الأيام الاعتيادية الأسبوع الماضي بين 150 و200 مليون دولار.

الإنتربنك سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي، بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات.