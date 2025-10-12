أرباح بنك فيصل تواصل الهبوط إلى 70% في 9 أشهر بسبب فروق سعر العملة

أظهرت البيانات المالية لبنك فيصل الإسلامي، استمرار تراجع صافي أرباحه إذ انخفضت 70.2% في أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي بسبب خسائر فروق سعر العملة الجنيه مقابل الدولار.

وبحسب بيان للبنك المنشور على موقع البورصة المصرية اليوم، فإن صافي الأرباح تراجعت إلى نحو 2.47 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2025 مقابل نحو 8.32 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وأكد بنك فيصل الإسلامي أن انخفاض نسبة التغير في صافي الربح وكذلك النصيب الأساسي للسهم في الأرباح في سبتمبر 2025 عن مثيلها في سبتمبر 2024 يرجع إلى استفادة الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 بأرباح فروق تقييم مقابل خسائر فروق تقييم للفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2025 .

كان الجنيه انخفض بنحو 66% مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 ليقفز الدولار من 30.94 جنيه إلى قرابة 50 جنيها.



وانعكس ذلك على نمو صافي أرباح البنك بشكل شكلي خلال هذه الفترة بعد تضخم أرصدة الدولار عند تحويلها إلى جنيه.



وبحسب بيانات البنك، فإن إجمالي إيرادات البنك انخفضت بنحو 12.8% خلال أول 9 أشهر من 2025 إلى نحو 19.64 مليار جنيه مقارنة بنحو 22.53 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.