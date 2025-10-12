انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي القاهرة والتجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، فيما استقر في 3 بنوك أخرى مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.



بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.



بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء،بتراجع قرش، و12.69 جنيه للبيع.