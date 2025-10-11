توقعت وكالة ستاندرد ند بورز العالمية انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال العام المالي الحالي والعامين المقبلين، وفق ما جاء في تقريرها حول رفع تصنيف مصر الائتماني إلى B بدلا من -B، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.



وتوقعت الوكالة ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل على أن يرتفع إلى 54 جنيها العام المالي المقبل و56 جنيها بالعام المالي الذي ينتهي في يونيو 2028.

وأوضحت الوكالة أن رفع تصنيف ستاندرد آند بورز لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية - بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي – الذي أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025.

كما عززت هذه الإصلاحات السياحة والتحويلات الداخلية، وحسّنت المؤشرات الخارجية والمالية.

ارتفعت قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام ليسجل سعر البيع والشراء للدولار تحت 48 جنيها بنهاية تعاملات الخميس وسط زيادة تدفقات النقد الأجنبي خاصة من السياحة والمستثمرين الأجانب في أذون وسندات الحزانة.



منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعًا بقوى العرض والطلب، مما دعم القدرة التنافسية وحفز انتعاش النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، شهد عام ٢٠٢٤ تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة كبيرة، مرتبطة باستثمار عقاري بقيمة ٣٥ مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، صندوق الثروة السيادية للإماراتي المملوكة لحكومة أبوظبي، في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.