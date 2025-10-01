بتكوين ترتفع بأكثر من 3% وسط إغلاق حكومي أمريكي

كتبت- آية محمد:

ارتفعت عملة البتكوين المشفرة الأوسع انتشارا بنسبة 3.07% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 116.81 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" نحو 64 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 2 تريليون دولار خلال التعاملات اليوم.

وتعكس هذه الخطوة النظرة المتطورة للعملة الرقمية باعتبارها مخزنًا للقيمة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، على نحو مشابه للذهب الذي صعد إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء، بحسب "CNBC عربية".

كانت الحكومة الأميركية قد توقفت عن العمل عند منتصف الليل بعد أن فشل مشروع قانون في مجلس الشيوخ لتمويلها في الحصول على الأصوات الكافية للمرور، وذلك في وقت يضغط فيه الديمقراطيون بقيادة السيناتور تشاك شومر والنائب حكيم جيفريز لتمرير إجراء يشمل أيضًا تمديد الائتمانات الضريبية المعززة ضمن برنامج "أوباما كير".