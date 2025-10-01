إعلان

بتكوين ترتفع بأكثر من 3% وسط إغلاق حكومي أمريكي

كتب : آية محمد

05:25 م 01/10/2025

البتكوين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفعت عملة البتكوين المشفرة الأوسع انتشارا بنسبة 3.07% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 116.81 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" نحو 64 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 2 تريليون دولار خلال التعاملات اليوم.

وتعكس هذه الخطوة النظرة المتطورة للعملة الرقمية باعتبارها مخزنًا للقيمة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، على نحو مشابه للذهب الذي صعد إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء، بحسب "CNBC عربية".

كانت الحكومة الأميركية قد توقفت عن العمل عند منتصف الليل بعد أن فشل مشروع قانون في مجلس الشيوخ لتمويلها في الحصول على الأصوات الكافية للمرور، وذلك في وقت يضغط فيه الديمقراطيون بقيادة السيناتور تشاك شومر والنائب حكيم جيفريز لتمرير إجراء يشمل أيضًا تمديد الائتمانات الضريبية المعززة ضمن برنامج "أوباما كير".

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البتكوين إغلاق حكومي حجم التداول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة