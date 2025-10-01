إعلان

تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

09:54 ص 01/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.03 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

فيديو قد يعجبك:





