تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.03 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.