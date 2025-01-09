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سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك

10:16 ص الخميس 09 يناير 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر بنك الإسكندرية
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