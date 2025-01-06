المركزي يبيع سندات خزانة بـ 9.5 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري

يعتزم البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بيع سندات خزانة محلية للعائد الثابت والمتغير اليوم الاثنين بقيمة 9.5 مليار جنيه، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني.

ويطرح المركزي سندات خزانة أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 8 مليارات جنيه، فيما يبيع سندات خزانة أجل 5 سنوات للعائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه.

كان المركزي باع الأسبوع الماضي سندات خزانة أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 6.4 مليار جنيه بمتوسط سعر عائد 24.9% لسندات أجل عامين و23.97% لسندات أجل 3 سنوات.

والاثنين الماضي باع أيضا سندات خزانة ذات أجل 3 و5 سنوات للعائد المتغير بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط سعر عائد 34.67% و34.66% على التوالي.

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