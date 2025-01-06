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سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك

10:34 ص الإثنين 06 يناير 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

بنك الأهلي: 13.47 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.47 جنيه للشراء، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.48 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.45 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
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