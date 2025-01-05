سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.47 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.
بنك مصر: 13.47 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك الإسكندرية: 13.48 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك القاهرة: 13.48 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
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