سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.47 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

بنك مصر: 13.47 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.48 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.48 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

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