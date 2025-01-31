سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.33 جنيه للشراء، و13.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.33 جنيه للشراء، و13.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.33 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.4 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.4 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.35 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و13.4 جنيه للبيع بتراجع قرشين.