الدولار يعزز من مكاسبه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

كتبت- منال المصري:

عزز الدولار من مكاسبه عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- اليوم بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

ووفق بيانات بلومبرج، ارتفع مؤشر الدولار 0.12% إلى نحو 108 الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات رئيسية هي اليورو والجنيه الإستراليني والين الياباني، والدولار الكندي، والفرنك السويسري، والكرونة السويدي.

وحافظ الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في اجتماع اليوم على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25% و4.5% على الدولار رغم طلب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بخفض الفائدة فورا.

ويعني ذلك أن سعر الدولار سيظل يحافظ على قوته بدعم استمرار سعر الفائدة المرتفعة بعد قرار التثبيت وليس الخفض اليوم.

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