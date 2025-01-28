مصر تطرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار لأول مرة منذ 4 سنوات

كتبت- منال المصري:

طرحت مصر- ممثلة في وزارة المالية- اليوم سندات "يورو بوند" في الأسواق الدولية أجل 5 و8 سنوات بقيمة ملياري دولار لأول مرة، وفق ما نشره اقتصاد الشرق نقلا عن بلومبرج.

وبحسب بيانات بلومبرج، يبلغ العائد الاسترشادي 9.25% للشريحة الأولى و10% للثانية، وتشير البيانات إلى أن الطرح ستتم تسويته في 4 فبراير المقبل.

ووفق بيانات منشورة على بورصة لندن اليوم بدا فتح الاكتتاب في سندات مصر الدولية من اليوم على أن يتم إغلاق باب الاكتتاب يوم 28 فبراير المقبل.

ويشمل مديرون الطرح جي بي مورجان، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، وhsbc، وستاندرد تشارترد وبنك SMBC، وفق البيانات المنشورة على بورصة لندن.

كان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية قال في تصريحات سابقة خلال شهر يناير الجاري أن مصر تسهدف طرح أدوات مالية متنوعة في الأسواق بقمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف سد عجز الموازنة.