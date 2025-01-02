لدعم الشمول المالي.. تعاون بين البنك الأهلي ومجموعة العربي وشركة سلاسل

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري ومجموعة العربي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بهدف تمويل تجار المجموعة من خلال بطاقة ائتمان الشركات B2B الخاصة بالبنك من خلال تقديم التسهيلات المصرفية والتمويلية لهم وتوفير حلول تكنولوجية حديثة لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من التجار بتنفيذ تكنولوجي من خلال شركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية.

ووفق بيان للبنك اليوم، حضــر التوقيع محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وسهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنــك الأهلي والمهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس إسلام العربي مدير عام قطاع مبيعات التجزئة، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري والمهندس عادل البوصيلي الرئيس التنفيذي لشركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية، وفرق العمل المختصة من البنك الأهلي المصري ومجموعة العربي وعدد من كبار التجار والموزعين وفريق عمل شركة سلاسل .

وأكد محمد الإتربي حرص البنك الأهلي المصري المتنامي على توفير منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية لكافة فئات العملاء الحاليين والمرتقبين من التجار بما يساهم في تلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أهمية التعاون مع مجموعة العربي كونها من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري والتي تضم عدداً كبيراً من تجار التجزئة والجملة الى جانب كبار الموزعين الرئيسيين في جميع محافظات مصر، حيث تعزز تلك الاتفاقية إستراتيجية البنك في التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد وتدعيم الشمول المالي، وخاصة من خلال استقطاب شريحة جديدة من التجار من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وأعرب المهندس إبراهيم العربي عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في دعم الصناعات المصرية باعتباره أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، من خلال تسهيل عمليات السداد الإلكتروني التي قامت به شركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية من رقمنة وميكنة عمليات السداد للأعمال التجارية التي تتم مع كافة فئات التجار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من موزعين وتجار الجملة والتجزئة بكل سهولة وبأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين، وذلك من خلال منظومة أعمال الـ B2B للمدفوعات الرقمية التي تهدف لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعملاء وموزعي مجموعة العربي.

وأشارت سهى التركي إلى سعي البنك المستمر و المتنامي لتعزيز سبل التعاون مع عملاء الشركات الكبرى والتخطيط الدائم لابتكار حلول مالية غير تقليدية في كافة المجالات المصرفية وإطلاق عدد من الشراكات الناجحة بمختلف القطاعات الى منظومة أعمال الـ B2B مع كبرى الشركات التي تتعامل مع كبار التجار والموزعين في أنحاء الجمهورية، ومنها التعاون مع مجموعة العربي التي تعد إحدى أكبر الشركات الرائدة في السوق المصري في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث يتم إصدار بطاقات ائتمان الشركاتB2B للتجار بما يساهم في تمويل رأس المال العامل للتجار وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بما يساهم في تنمية الصناعات الوطنية.

وقال المهندس محمد العربي إن البروتوكول الموقع هو خطوة جديدة في الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا على ثقته من النتائج الإيجابية التي ستسفر عنها هذه الشراكه خاصة في إطار التوسع في دعم التجار والموزعين وهو ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

وقال كريم سوس على حرص البنك الأهلي المصري إنه يتم التيسير على العملاء من التجار وكبار الموزعين في كافة المستندات المطلوبة للانضمام لتلك الخدمة الجديدة.

وأشار إلى أن بطاقة ائتمان الشركات B2B تصدر بحدود ائتمانية مرتفعة وفقا واحتياج كل تاجر بالإضافة إلى فترة سماح تصل الى 55 يوم بدون فوائد بالإضافة الي الاستفادة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية الأخرى، حيث يدرك البنك الأهلي المصري مسؤوليته تجاه شريحة التجار من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي، واستكمالاً لأسبقيته في دعم الصناعات المحلية.