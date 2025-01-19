تراجع في 3 بنوك..سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر في 6 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.33 جنيه للشراء، و 50.43 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.3 جنيه للشراء ، و 50.4 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.36 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
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