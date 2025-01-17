سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.38 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و 13.45 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 13.38 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و 13.45 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.39 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و 13.45 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.4 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و 13.45 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 13.4 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.47 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

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