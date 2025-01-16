تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك بين قرش و3 قروش، في ببداية تعاملات اليوم الخميس فيما استقر في7 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.4 جنيه للشراء ، و50.5 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.41 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

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