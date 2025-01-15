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تراجع في 7 بنوك..سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:41 م الأربعاء 15 يناير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 7 بنوك، بينما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشبن للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكدرية: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.4 جنيه للشراء ، و50.5 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.44 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

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