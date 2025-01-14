ارتفع في 4 بنوك..سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكدرية: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.46 جنيه للشراء ، و50.56 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

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