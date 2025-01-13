تعاون بين تنمية المشروعات وصندوق التضامن الإسلامي والبحرين لدعم صغار المصدرين ورواد الأعمال

كتبت- منال المصري:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التعاون مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين لدعم صغار المصدرين ورواد الأعمال.

وجاء ذلك وفق بيان الجهاز اليوم، خلال اجتماع باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع هبة أحمد مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لاستكمال مباحثات التعاون بين الجهاز والصندوق والتي بدأت بمشاركة الصندوق في رعاية معرض تراثنا وتقديم العديد من المبادرات الهادفة لدعم تطوير المنتجات المصرية وتأهيلها للتصدير ودراسة العديد من المشروعات المشتركة بين الطرفين لدعم الشباب والمرأة في مجال ريادة الاعمال و الابتكار في مصر والتعاون في نقل الخبرات والتجارب إلى دول العالم الإسلامي المختلفة.

وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD)، هو مؤسسة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية تأسس عام 2007 بهدف تقليل الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويركز الصندوق على مبادرات تشمل التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير البنية التحتية.

وأكد باسل رحمي على أهمية التعاون مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمشاركة في العديد من المجالات التنموية الخاصة بدعم الشباب وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و ريادة الأعمال.

خاصة اهتمامات الصندوق ترتكز علي رفع مستوي معيشة المواطنين بمختلف الدول العربية عن طريق تقديم الدعم لتلك المشروعات و توفير فرص عمل جيدة و مساندة المشروعات فنيا و تسويقيا ونقل الخبرات الناجحة بين الدول العربية والاستفادة منها في توطين الصناعات أو الاستثمار في الثروة البشرية من خلال دعم الشباب العربي لإقامة مشروعات منتجة لها مردود اقتصادي واجتماعي، بحسب رحمي.