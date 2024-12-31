تراجع في 6 بنوك .. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار بقيمة بين قرش و قرشين، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 6 بنوك، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.78 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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