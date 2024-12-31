تراجع في 6 بنوك .. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة بين قرش و قرشين، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 6 بنوك، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.78 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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