سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الدولار بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك، بينما ارتفع في بنك القاهرة، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.80 جنيه للشراء و 50.90 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.82 جنيه للشراء، و 50.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.86 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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