سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك، بينما ارتفع في بنك القاهرة، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.80 جنيه للشراء و 50.90 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.82 جنيه للشراء، و 50.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.86 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي:

اضغط هنا