سعر الريال السعودي ينخفض في 3 بنوك اليوم الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد في 3 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.49 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و13.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.52 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و13.55 جنيه للبيع،بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.50 جنيه للشراء ، و 13.57 جنيه للبيع.

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