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ارتفع في بنكين .. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء

11:04 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أسعار الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الاربعاء، بينما تراجع في مصرف ابو ظبي الاسلامي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشا للشراء والبيع.

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