تمهيدا لإتاحة 1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

كتبت- منال المصري:

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.

وأوضحت البعثة في بيان لها في الساعات الأولى من صباح اليوم على موقعها الإلكتروني، أنه سيكون بمقدور مصر الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار بما يعادل (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لكن ستكون رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

كانت بعثة صندوق النقد الدولي أجرت بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وتم استكمال المراجعة عبر الإنترنت.

كانت مصر تسلمت خلال العام الجاري نحو 1.64 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على شريحتين منها 822 مليون دولار في أبريل بعد اعتماد المراجعتين الأولى والثانية، و822 مليون دولار في أغسطس بعد اعتماد المراجعة الثالثة، بجانب استلام دفعة مقدمة بنحو 347 مليون دولار في ديسمبر 2022 مع اعتماد القرض.