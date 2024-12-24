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سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم الثلاثاء

10:27 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.55 جنيه للشراء، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.55 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.57 جنيه للشراء، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.58 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك القاهرة: 13.55 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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