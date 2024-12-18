تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.79 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.
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