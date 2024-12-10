سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة بين 4 قروش وض22 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 50.4 جنيه للشراء ، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.4 جنيه للشراء ، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.42 جنيه للشراء ، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.45 جنيه للشراء ، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.36 جنيه للشراء، و 50.46 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.5 جنيه للشراء ، و50.59 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.