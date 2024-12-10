معيار البنك المركزي.. التضخم الأساسي يتراجع للمرة الثانية لـ23.7%

كتبت- منال المصري:

تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- الذي يعده البنك المركزي المصري- للمرة الثانية على التوالي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم تراجع المعدل السنوي للتضخم لأول مرة من 3 أشهر إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% إلى 9% بنهاية الشهر الجاري.