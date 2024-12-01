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تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد

10:58 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.16 جنيه للشراء، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.16 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.22 جنيه للبيع بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.19 جنيه للشراء، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.16 جنيه للشراء، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
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