سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الدولار ببداية التعاملات اليوم الأربعاء، في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.1 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.1 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول: 49.09 جنيه للشراء ، و49.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.1 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.1 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.11 جنيه للشراء ، و49.2 جنيه للبيع.