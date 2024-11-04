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المصرف المتحد يطلق برنامج للسيارات بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه

12:31 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

المصرف المتحد يطلق برنامج للسيارات بتمويل يصل إلى

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كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد إطلاق أحدث منتجاته لتمويل السيارات بهدف تلبية إحتياجات العملاء وتسهيل حصولهم على سيارة.

وحدد المصرف موصفات تمويل السيارات، وفق بيان له اليوم كالتالي:

1- الحد الأقصي للتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه.

2- مقدم يبدأ من 10% فقط من إجمالي ثمن السيارة.

3- التمويل متاح للعملاء من ذوي الدخول الشهرية (الموظفين) وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات وفقا للشروط والأحكام.

4- دون مصروفات إدارية.

5- خيارات سداد مرنة تناسب كافة العملاء.

6- وثيقة تأمين سنوية علي السيارة - من قبل العميل.

7- وثيقة تأمين علي الحياة – من قبل العميل.

8- سرعة وسهولة في الإجراءات.

9- بطاقة ائتمان هدية.

هذا ويسعي المصرف المتحد من خلال هذا العرض الذي يستمر حتى 31 ديسمبر 2024 إلى تلبية احتياجات العملاء عبر حزمة من الخدمات المصرفية المرنة والمقدمة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

المصرف المتحد تمويل السيارات
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