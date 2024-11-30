هل يفرض البنك المركزي رسوما على "إنستاباي" للتحويلات اللحظية عبر الموبايل؟

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مصرفي رفيع المستوى على صلة بـ"إنستاباي" لمصراوي، إن البنك المركزي لم يقر رسوما على التحويلات من إنستاباي عبر الموبايل ويتم تقديمها مجانا منذ إطلاق الخدمة- في مارس 2022- وحتى الآن.

وأوضح أن فرض الرسوم على إنستاباي يخضع إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري ورؤيته في استمرار تقديم الخدمة مجانا أو مقابل رسوم طفيفة.

كان البنك المركزي أصدر بيانا العام المالي بالاستمرار في إعفاء المدفوعات اللحظية- عبر تطبيق إنستاباي- من أي مصروفات أو عمولات إلى أجل غير مسمى.

كان إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم المدفوعات قال خلال كلمته في مؤتمر "بافكس" قبل أيام، إن عدد المستخدمين لخدمة إنستاباي وصل إلى 11.5 مليون عميل حتى نوفمبر الماضي متوقعا وصول قيمة التعاملات إلى 2.7 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.

في 22 من مارس 2022 أطلق البنك المركزي تطبيق إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية لتحويلات اللحظية لإتمام التحويلات عبر الموبايل من حساب إلى حساب أو إلى بطاقة ميزة مسبقة الدفع والمحافظ الذكية.

وتسمح الخدمة للعميل بإجراء تحويلات يومية تصل إلى 120 ألف جنيه على أن لا تزيد عن 70 ألف جنيه في الحركة الواحدة، فيما يبلغ الحد الأقصى للتحويلات اللحظية شهريا 400 ألف جنيه.

كما سمح المركزي للبنوك بربط إنستاباي بخدمة الإنترنت والموبايل البنكي بحجم تعاملات وصلت إلى 2.5 مليون جنيه يوميا.

وسمح المركزي مؤخرا للبنوك باستقبال التحويلات من خارج مصر باستخدام شبكة التحويلات اللحظية على أن تكون المعاملة بالجنيه أي من خلال طلب العميل من أحد البنوك المراسلة بالخارج للبنك المصري الذي يتعامل على حسابه بتحويل جزء من مدخراته بالعملة الأجنبية إلى جنيه مصري عبر تطبيق إنستاباي.

وتتم هذه المعاملة مقابل رسوما محددة بين البنك المصري والمراسل وفق الاتفاق بينهم نظير تبديل عملة أجنبية إلى جنيه مصري.