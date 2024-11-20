انضمام بنكا البركة الجزائر والإسلامي الأردني إلى منصة البركة الإلكترونية التجارية

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة مصر انضمام بنك البركة الجزائر والبنك الإسلامي الأردني، إلى منصة البركة الإلكترونية التجارية التي تدعم التعاون المشترك بين فروع المجموعة بهدف توفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز جسور التعاون الاقتصادي بين المصدرين والمستوردين ضمن إطار منظومة بنك البركة العالمية.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن ذلك الإعلان جاء خلال ندوة مشتركة التي شهدت حضور ممثلين رفيعي المستوى من فروع بنك البركة في دول مختلفة، وعلى رأسهم حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر>

وكذلك مصطفي العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات، وعمرو قنديل، مدير عام المعاملات المصرفية الدولية في بنك البركة مصر، وسهيل التهامي رئيس الخزينة والمؤسسات المالية في مجموعة البركة – البحرين، والدكتور حسين سعيد، الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني، وعماني عبدالمنعم، نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة الجزائر.

وناقشت الندوة سبل استفادة عملاء البنك من موردين ومستوردين، في كل من مصر والأردن والجزائر، من خدمات التمويل التجاري المقدمة عبر المنصة التي تجمع بين وحدات مجموعة البركة في البلدان المختلفة، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها هذه الدول ضمن خطط البنك للتوسع الإقليمي وتعزيز التعاون التجاري بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إتاحة تسهيلات تجارية

قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر،: "تعتبر هذه المنصة التجارية خطوة استراتيجية هامة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين فروع بنك البركة في مصر والأردن والجزائر وبين وحدات مجموعة البركة الأخرى، لما توفره من تسهيلات تجارية وبنية تحتية متطورة وسرعة في إنجاز المعاملات المالية، حيث تتيح لنا الفرصة لاستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع عبر تفعيل الحلول المصرفية الرقمية المتطورة."

وأضاف أن هذه البلدان تشكل محاور رئيسية في شبكة البنك، وتجمع بينهما بيئات اقتصادية واعدة وفرص تجارية كبيرة.

وأوضح أن كل من مصر والأردن والجزائر تشهد نموًا في قطاعات التجارة والصناعة مما يجعلها أسواقًا مهمة لزيادة التعاون والتبادل التجاري من خلال منصة بنك البركة الإلكترونية.

ويتطلع حجازي إلى توسيع نطاق المنصة ليشمل المزيد من فروع البنك في المنطقة، بهدف تعزيز الشراكة والتجارة الدولية، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التكامل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."