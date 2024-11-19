ارتفاع أسعار 5 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الأثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.68 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشًا، و160.91 جنيه للبيع بزيادة 21 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيها للبيع بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.42 جنيه للشراء ، و13.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.42 جنيه للشراء ، و 131.13 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.52 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.09 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 69.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش.