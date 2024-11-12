انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة مع أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.05 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و13.10 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.05 جنيه للشراء بتراجع قرشًا و 13.10 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.07 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.11 جنيه للبيع بتراجع قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.07 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش ، و 13.11 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.05 جنيه للشراء، و 13.11 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.