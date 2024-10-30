100 مليون جنيه من تنمية المشروعات لتمويل صغار العملاء في سوهاج

كتبت- منال المصري:

وقع جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على عقد بقيمة 100 مليون جنيه لصالح الجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وبحسب بيان الجهار وقع على العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والدكتور محمد نشأت رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية لتنمية المجتمع بسوهاج.

وقال باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات أن التمويل المقدم من الجهاز سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر بنطاق قرى ومراكز محافظة سوهاج وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة أو مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد.

وأضاف أنه سيتم تمويل نحو 40% من المبالغ المتاحة من خلال هذا العقد للمشروعات الزراعية والإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة للعمل على توفير منتجات محلية الصنع وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق وتسهم في الحد من الاستيراد.

وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات بأنه من المتوقع أن يتم تمويل نحو 2000 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل والوصول لأكبر عدد من الفئات المستهدفة بقرى ومراكز محافظة سوهاج بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.