الراجحي السعودي يعفي جميع الحوالات من الرسوم عبر بنك مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الراجحي السعودي إعفاء كافة الحوالات بالدولار أو الجنيه إلى بنك مصر من الرسوم حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح البنك في بيان له اليوم على موقعه الإلكتروني، أن جميع الحوالات من مصرف الراجحي إلى بنك مصر النقدية وإلى الحسابات (بالدولار الأمريكي والجنيه المصري) ستكون معفاة من رسوم العمولة على مبلغ الحوالة من بنك مصر.

وستطبق هذه الحملة عبر جميع فروع مصرف الراجحي وتحويل الراجحي، وأجهزة الصراف الآلي، وكذلك من خلال تطبيق Urpay وتطبيق مصرف الراجحي، وفق البيان.