الرئيسية أخبار مصراوى TV رقص على الطبل البلدي والمزمار.. احتفالات طلاب الإعدادية في الشرقية بانتهاء الامتحانات كتب : مصراوي 01:57 م 11/06/2026 تعديل في 02:48 م تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الشهادة الإعدادية احتفالات الطلاب الطبل البلدي أخبار ذات صلة فرحة طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط في ختام الامتحانات أخبار بأعلام النادي المصري..احتفالات طلاب الشهادة الإعدادية بنهاية الامتحانات أخبار كله يرقص..احتفالات طلاب الشهادة الإعدادية بنهاية الامتحانات في بورسعيد أخبار ختامها مسك.. فرحة طلاب الشهادة الإعدادية بالسويس بعد امتحان الدراسات اليوم أخبار