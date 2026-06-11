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رقص على الطبل البلدي والمزمار.. احتفالات طلاب الإعدادية في الشرقية بانتهاء الامتحانات

كتب : مصراوي

01:57 م 11/06/2026 تعديل في 02:48 م

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الشهادة الإعدادية احتفالات الطلاب الطبل البلدي

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