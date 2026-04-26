نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باعتراض طريق إحدى السيارات واستيقافها، والتلويح بقطعة من الحجارة بأحد الطرق بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه عامل بأحد المصانع ومقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، وعقب خروجه من محل عمله واستقلاله إحدى سيارات النقل، فوجئ بقيام أحد زملائه بالعمل، الظاهر بمقطع الفيديو، باعتراض طريق السيارة واستيقافها، والتلويح بقطعة من الحجارة وطلبه النزول من السيارة، إلا أنه رفض.

وأضاف أنه في تلك اللحظة قام قائد السيارة بإبعاد المتهم عن الطريق واستكمال السير، مشيرًا إلى أن الواقعة تعود إلى وجود خلافات سابقة بينهما داخل محل العمل.

و باستكمال الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعًا ذلك إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين الشاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.