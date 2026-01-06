الرئيسية أخبار مصراوى TV البطلة تركية.. ابنة هند رستم تعلن أسباب رفض مسلسل عن قصة حياة الفنانة الراحلة كتب : مصراوي 05:00 م 06/01/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا اعتزال الفنانة هند رستم أسرار عن حياة هند تاريخ ميلاد هند رستم فيلم وثائقي عن هند رستم أخبار ذات صلة ابنة هند رستم تكشف تاريخ ميلاد والاسم الحقيقي للفنانة الراحلة أخبار ابنة هند رستم تعلن لأول مرة أوافق على عمل فيلم وثائقي عن أمي من إنتاج أخبار ابنة هند رستم تحكي لأول مرة تفاصيل أزمة إنتاج مسلسل سيرة ذاتية عن الفنانة أخبار ابنة هند رستم: أمي كانت تحب نجمة مصر الأولى.. ولها نبوءة لـ نيللي كريم أخبار