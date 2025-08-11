الرئيسية أخبار مصراوى TV 466 معتقلًا في يوم واحد لدعم منظمة "فلسطين أكشن" بلندن.. ما القصة؟ 08:36 م الإثنين 11 أغسطس 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا لندن فلسطين غزة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة لماذا هاجمت إسرائيل محمد صلاح بعد كلماته عن "بيليه فلسطين"؟ أخبار تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بينها 3 شاحنات وقود أخبار الإمارات ترسل 45 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم أخبار أحمد آدم لمجدي الجلاد حماس لم تحرر الأقصى .. و7 أكتوبر استهدفت مصر أخبار