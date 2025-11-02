أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، أن أحدث علاج لجرثومة المعدة هو العلاج الرباعي، وذلك وفقا لأحدث التوصيات الدولية وتعليمات الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.

وأوضح أن هذا النظام العلاجي يعتمد على مادة البيزموث، إلى جانب المضادين الحيويين التيتراسيكلين والميترونيدازول، بالإضافة إلى مضاد حموضة قوي يتناول صباحا ومساء، مشيرا إلى أن مدة العلاج تتراوح بين 10 و14 يوما، حسب الحالة وتحت إشراف طبي متخصص.

وخلال حلقة من بودكاست "خارج العيادة"، الذي يقدمه الصحفي حسام زايد عبر منصة مصراوي، حذر الدكتور أشرف عمر من مخاطر مرض الكبد الدهني الذي ينتشر بسرعة في العالم العربي، موضحا أنه قد يتطور إلى تليف أو أورام كبدية إذا لم يعالج بالشكل الصحيح.

واستعرض عمر أسباب انتشار المرض، موضحا الفرق بين الأنواع البسيطة والمتقدمة، وتحدث عن أحدث أساليب العلاج، مقدما ما وصفه بـ"الروشتة الذهبية" للوقاية، وتشمل اتباع حمية البحر المتوسط، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول القهوة باعتدال.

وفي جزء من اللقاء، تناول عمر دور الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، مؤكدا أنه رغم التطور الكبير للتقنيات الحديثة مثل ChatGPT، فإنها لا يمكن أن تحل محل الطبيب البشري، لأن التشخيص الدقيق يعتمد على الخبرة الإنسانية والتواصل المباشر مع المريض.

