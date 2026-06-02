كشفت جامعة القاهرة عن إحالة 469 من أعضاء هيئات التدريس بكلياتها، والعاملين، والهيئة المعاونة إلى مجالس التأديب خلال العام الدراسي 2025ـ2026، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية والمساءلة.

وأوضحت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم، أن عدد المخالفات التي جرت إحالتها إلى مجالس التأديب تخص 385 عاملًا، و53 عضوًا بهيئات التدريس، بالإضافة إلى 31 حالة للهيئة المعاونة، بإجمالي 469 حالة على مستوى الجامعة.

المجالس التأديبية تعاقب 265 عاملا و8 أعضاء بهيئات التدريس



وأسفرت المجالس عن صدور أحكام في 265 حالة للعاملين، و8 حالات لأعضاء هيئة التدريس، و8 حالات للهيئة المعاونة، بينما لا تزال بعض الحالات قيد التداول أمام المجالس المختصة، وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وتنوعت الجزاءات التأديبية الصادرة في أحكام الإدانة بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها، حيث شملت بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس جزاءات التنبيه واللوم والعزل من الوظيفة، فيما تضمنت الجزاءات الموقعة على المعيدين والمدرسين المساعدين الإنذار والخصم من الراتب والفصل من الخدمة.

أما بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فقد اشتملت الأحكام الصادرة على الخصم من الأجر أو الغرامة التي تعادل أجر عدد من الأيام، وصولًا إلى عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة في الحالات التي استوجبت ذلك وفقًا لأحكام القانون.



وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تنظر إلى منظومة التأديب باعتبارها إحدى أدوات حماية المؤسسة والحفاظ على قيم النزاهة والانضباط الوظيفي والأكاديمي، مشددًا على أن الهدف ليس العقاب في حد ذاته، وإنما تصحيح المسار وضمان الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية التي تحكم العمل الجامعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس مقتضيات الوظيفة العامة أو الواجبات الأكاديمية أو حقوق الطلاب أو المال العام، وفي الوقت ذاته تلتزم التزامًا كاملًا بضمانات التحقيق العادل وحق الدفاع واحترام الإجراءات القانونية في جميع المراحل.

وأوضح أن تنوع المخالفات التي تنظرها مجالس التأديب يعكس اتساع حجم العمل داخل الجامعة التي تضم عشرات الآلاف من العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأن النسبة الأكبر من منسوبي الجامعة تؤدي واجباتها بكفاءة والتزام، وهو ما تؤكده الإنجازات المتواصلة التي تحققها الجامعة محليًا ودوليًا.

وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى أن الجامعة ماضية في تعزيز ثقافة النزاهة والامتثال والرقابة الداخلية، وتطوير آليات المتابعة والتوعية القانونية، بما يسهم في الوقاية من المخالفات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مكانة جامعة القاهرة باعتبارها نموذجًا للجامعة الوطنية التي تجمع بين التميز الأكاديمي والانضباط الإداري واحترام سيادة القانون.

