فاز فريق من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجائزة الثانية لأفضل أطروحة ضمن المسابقة الدولية للطلاب، والتي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الثامن للمباني الخضراء والطاقة المتجددة بالمتوسط “The 8th Mediterranean Green Forum 2026”، والذي استضافته كلية العمارة بجامعة فلورنسا بمدينة فلورنسا بإيطاليا، تحت شعار:"الطاقة المتجددة من أجل الطبيعة من أجل بيئة حضرية متوسطة قابلة للعيش"، بمشاركة أكثر من 350 خبيرا في العديد من التخصصات والقطاعات من مختلف دول العالم لمناقشة تصورات المباني والمدن الخضراء المستدامة والمستقبلية.

وضمت قائمة الفائزين الطالبة ساندى باسم موريس بالفرقة الرابعة هندسة معمارية، وفاطمة إيهاب رجب (خريجة هندسة القاهرة)، وشهد ضرغام معيدة بقسم الهندسة المعمارية، وتولى الإشراف على الفريق المشارك د.محسن أبو النجا أستاذ البيئة العمرانية المستدامة بقسم الهندسة المعمارية.

شارك في فعاليات المنتدي بأوراق بحثية والمناقشة في الجلسات العلمية عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين من كلية الهندسة جامعة القاهرة، بهدف تسليط الضوء على دور تطبيقات الطاقة المتجددة في قطاع البناء المستدام باعتبارها أساسًا لمستقبل طاقة إيجابي، مع التركيز على منطقة البحر الأبيض المتوسط للحد من مخاطر التغير المناخي، فضلًا عن دعم الدور المحوري للمواهب الشابة في تصور وتصميم مدن المستقبل.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفوز الدولي يعكس المكانة الأكاديمية المتميزة التي تحظى بها الجامعة إقليميًا ودوليًا، ويبرهن على جودة العملية التعليمية والبحثية داخل كلية الهندسة، وقدرة طلابها وباحثيها على المنافسة في المحافل العالمية الكبرى، لاسيما في المجالات المرتبطة بالاستدامة والعمارة الخضراء والطاقة المتجددة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وإعداد أجيال قادرة على تقديم حلول علمية وعملية للتحديات البيئية والمناخية المعاصرة، لافتًا إلى ريادة الجامعة في مجال الاستدامة بإنشاء أول مكتب للتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، والذي تفرع عنه إنشاء المكاتب الخضراء داخل كليات الجامعة، والتي تعمل على توليد أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع في مجال الإستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شوقي القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن هذا الإنجاز الدولي الذي تحقق يعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب الكلية وخريجيها وباحثيها وقدرتهم على تقديم حلول معمارية مبتكرة تراعي مفاهيم الاستدامة والتحول الأخضر، مضيفًا أن هذا الفوز جاء نتيجة الدعم المستمر من إدارة الجامعة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، تجمع بين التميز الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي التطبيقي.

ويعد منتدى المتوسط الأخضر والطاقة المتجددة أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قضايا البناء المستدام والطاقة النظيفة، وشهد عقد أربع جلسات عامة وثماني جلسات تقنية تضمنت 72 عرضًا علميًا قدمها 224 متحدثًا وباحثًا من دول متعددة من بينها مصر، وإيطاليا، والصين، وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والمغرب، وتونس، وهولندا.

كما أتاح المنتدى منصة مفتوحة وشاملة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات لتبادل المعرفة، واستكشاف استراتيجيات وتقنيات مبتكرة لتشكيل مدن البحر المتوسط المستقبلية، باعتبار أن الحلول القائمة على الطبيعة والطاقة المتجددةليست مجرد أدوات تقنية فحسب، بل محفزا لتعزيز تحالف جديد بين البشر والطبيعة.

